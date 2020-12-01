Привитые от коронавируса москвичи получат сертификат

Сегодня, 20:24

Александр Зуев

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Привитые от коронавируса москвичи получат сертификат

Москвичи, которых привьют от коронавируса вакциной «Спутник V», получат сертификат о пройденной вакцинации. Перед прививкой врач спросит человека о самочувствии, просмотрит его историю болезни и измерит температуру. В памятке, которая выдается гражданам, прошедшим иммунизацию, сказано, что иммунитет начнет формироваться после введения первого компонента вакцины, однако он полностью сформируется только через две-три недели. Помимо этого, следует знать, что даже после прививки надо продолжать носить медицинские маски.

Если у привитого человека появятся побочные реакции, то они также будут внесены в сертификат. К слову, сертификат является действительным при наличии печати учреждения и подписи врача, пишет sobesednik.ru.

Ранее стало известно, что после прививки вакцины «Спутник V» каждый десятый пациент может ощутить жар, озноб, слабость или тошноту, а у 1,5% привитых может появиться першение в горле или заложить нос.

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