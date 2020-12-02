Британский врач прогнозирует сезонные вспышки коронавируса COVID-19

Вчера, 22:29

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Британский врач прогнозирует сезонные вспышки коронавируса COVID-19

Британский специалист усомнился в возможности полного искоренения коронавируса, спрогнозировав, что вирус COVID-19 может стать традиционным сезонным заболеванием. По словам заместителя главного врача Великобритании Джонатана Ван Тама, такое явление может произойти даже несмотря на массовую вакцинацию.

Британский медик подчеркнул, что у человечества со временем выработается устойчивые антипандемийные привычки — ношение защитных средств, соблюдение социальной дистанции и тщательное пользование санитайзерами. Однако не смотря на эти меры, даже с учетом вакцинирования населения, не стоит ожидать, что коронавирус будет полностью истреблён.

«Я уверен, что вирус COVID-19 не будет искоренен полностью. Скорее всего, он сохранится как сезонная проблема для большинства стран мира. Поэтому те противопандемийные меры, которые сейчас функционируют во всех развитых страна, сохранятся еще очень надолго», - сообщил Джонатан Ван Там. 

Также британский специалист напомнил, что наиболее опасными для заражения остаются места с плохой вентиляцией, переполненные пространства, а также та территория, где люди находятся в близком контакте. Заместитель главного врача также отметил успешное прохождение клинических испытаний британской вакцины от коронавируса, и выразил надежду, что в ближайшее время британцы уже смогут прививаться таким препаратом.

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