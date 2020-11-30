Верховный суд постановил, что в торговых объектах могут отказывать в обслуживании клиентам без масок

Сегодня, 15:44

Александр Зуев

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Верховный суд постановил, что в торговых объектах могут отказывать в обслуживании клиентам без масок

Верховный суд России постановил, что магазины и предприятия торговли имеют право отказаться  обслуживать покупателей, если те не надели медицинские маски. Таково решение суда, которое было вынесено по иску Смоленского центра права и социологии,  оспаривавшего рекомендации Минпромторга по введению в регионах режима использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) в торговых объектах.

Согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, граждане должны выполнять предписания и использовать средства защиты.

Из решения суда следует, что торговая организация может отказать покупателю в обслуживании на кассе в случае несогласия исполнять требования. Также для пресечения правонарушения сотрудники магазинов могут вызвать полицию.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что  масочный режим в России регламентируется постановлением главного санитарного врача. Также в регионах существует гибкая система введения ограничений.

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