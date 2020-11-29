Сотни жителей Ухани имели бессимптомное течение коронавируса

В ходе обследования свыше 10 млн жителей Уханя было обнаружено около 300 случаев бессимптомного заражения, ни один из которых не был заразен. То есть, ученые не обнаружили у бессимптомных больных вируса, способного заразить других людей.

При этом исследователи подчеркивают, что это не указывает на отсутствии факта передачи вируса бессимптомными носителями.

По мнению специалистов, соблюдение мер предосторожности сделало вирус менее вирулентным. Ранее стало известно, что сейчас в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны. Это могло произойти из-за того, что европейские врачи не обращали на него должного внимания.

Добавим, что исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications, началось после снятия карантина с китайского города в мае этого года и длилось две недели.