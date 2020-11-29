Сотни жителей Ухани имели бессимптомное течение коронавируса

Сегодня, 11:49

Александр Зуев

0

Image 16+
Сотни жителей Ухани имели бессимптомное течение коронавируса

В ходе обследования свыше 10 млн жителей Уханя было обнаружено около 300 случаев бессимптомного заражения, ни один из которых не был заразен. То есть, ученые не обнаружили у бессимптомных больных вируса, способного заразить других людей.

При этом исследователи подчеркивают, что это не указывает на отсутствии факта передачи вируса бессимптомными носителями.

По мнению специалистов, соблюдение мер предосторожности сделало вирус менее вирулентным. Ранее стало известно, что сейчас в мире распространяется итальянский штамм коронавируса, мутировавший на севере страны. Это могло произойти из-за того, что европейские врачи не обращали на него должного внимания.

Добавим, что исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications, началось после снятия карантина с китайского города в мае этого года и длилось две недели.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Сотни жителей Ухани имели бессимптомное течение коронавируса

Сегодня, 11:49

В Роспотребнадзоре назвали условие передачи антител к коронавирусу COVID-19 от матери к ребенку

Сегодня, 09:59

В Сингапуре презентовали устройство, позволяющее получить результат ПЦР-теста за пять минут

Вчера, 12:29

Главный врач-инфекционист США призвал закрывать не школы, а бары

Вчера, 09:44

Доктор Мясников раскритиковал версию об искусственном происхождении коронавируса

Вчера, 09:34

Кардиологи выявили предрасположенность к инфаркту у переболевших коронавирусом

29-11-2020, 21:54

Захарова предупредила туристов об активности коронавируса в зарубежных странах

27-11-2020, 22:14

Инфекционист Тимаков объяснил резкий рост числа новых случаев коронавируса в России

27-11-2020, 17:39

Раскрыта главная опасность для здоровья при удаленной работе

27-11-2020, 11:09

Почти половина людей с ВИЧ и симптомами коронавируса не обращались к медикам

27-11-2020, 09:49

У переболевших COVID-19 обнаружились проблемы с памятью и ощущением времени

26-11-2020, 22:44

Иммунолог: маски снижают риск заражения коронавирусом до 1,5%

26-11-2020, 18:19

Необычный ночной симптом выдает дефицит в организме витамина D

26-11-2020, 13:44

Клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» начались в регионах России

26-11-2020, 11:59

Российский врач описал протекание коронавируса после вакцинации

25-11-2020, 23:29

В Испании нашли самый ранний признак коронавирусной инфекции

24-11-2020, 23:39

Попова заявила, что антитела к коронавирусу полностью не исчезают

24-11-2020, 22:34

Роспотребнадзор заявил, что вспышки коронавируса станут ежегодными

24-11-2020, 13:04

На какой день после заражения коронавирусом появляются антитела: ответ ученых

24-11-2020, 10:49

В Роспотребнадзоре раскрыли самые частые симптомы коронавируса COVID-19

24-11-2020, 09:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров