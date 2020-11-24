Иммунолог: маски снижают риск заражения коронавирусом до 1,5%

Сегодня, 18:19

Александр Зуев

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Иммунолог: маски снижают риск заражения коронавирусом до 1,5%

Российский иммунолог, академик Алексей Тутельян, считает, что избежать заражения коронавирусом можно даже при контакте с инфицированным человеком. По мнению эксперта, для снижения риска заражения и здоровые, и заразившиеся инфекцией люди должны носить медицинские маски. 

Как заметил иммунолог, если в маске будет только один болеющий, то вероятность заражения стоящего рядом с учетом дистанции человека составляет 5 %. А если в масках будут оба — то 1,5 %

Но если же оба будут без масок, то риск заражения увеличится до 7% даже при соблюдении дистанции.

Известно, что британские ученые установили, что регулярное проветривание  помещения  помогает снизить вероятность передачи коронавируса в закрытых помещениях на 70%, пишет nation-news.ru

Ранее эксперт по биобезопасности Николай Дурманов, предупредил россиян об опасности попыток намеренно заразиться коронавирусом, чтобы стимулировать выработку антител. По его словам, существует риск развития осложнений. Дурманов также сказал, что исход  будет зависеть от нескольких факторов: таких, как иммунологический статус, генетический профиль пациента и наличие в его крови антител к другим коронавирусным инфекциям.

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