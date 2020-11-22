В Роспотребнадзоре раскрыли самые частые симптомы коронавируса COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора определили наиболее распространённые симптомы коронавируса. Сообщается, что определяющим фактором диагноза по-прежнему остается повышение температуры тела и кашель.

Как отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, у 78% процентов пациентов, инфицированных коронавирусом, происходит повышение базальной температурой тела, а у 57% обязательно присутствует кашель.

«Лихорадка более чем у половины пациентов не превышает обычно 38 градусов. Одышка характеризует тяжелое течение болезни, сочетаясь с другими проявлениями заболевания», - добавила Пшеничная.

Также представитель Роспотребнадзора отметила, что боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость отмечаются у 15-40 процентов пациентов, а различные расстройства желудка, включая тошноту и рвоту – у каждого пятого заболевшего на коронавирус.

К наиболее редким симптомам вируса COVID-19 Наталья Пшеничная отнесла ринорею, заложенность носа и ушей, конъюнктивит и першение в горле. При этом, по словам эксперта, дополнительные побочные признаки возникают у пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы — в этом случае нередки проявления тромбоэмболитических нарушений, неврологических расстройств и поражения почек. Пшеничная добавила, что иногда встречают разные виды сыпи на коже, но иногда они могут быть связаны и с воздействием лекарств или обострением другой патологии.