Доктор Мясников назвал продукты, которые для печени опасны

Главный теледоктор России, практикующий врач-кардиолог, 67-летний Александр Мясников озвучил продукты, которые способны нанести большой урон печени. Более того, специалист отметил, что это информация крайне удивит людей. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я вас удивлю, но всего 200 граммов водки в неделю крайне губительно отражаются на работе печени. И это я говорю о мужском организме. А для женщин разрушительная недельная доза – это 140 грамм», - рассказал доктор Мясников.

К этому же он добавил, что цирроз печени может случиться не только из-за алкоголя, но и из-за употребления ряда продуктов.

«Самое вредное – это сладкие булочки, пельмени, колбаса и котлеты. Они провоцируют жировую инфильтрацию печени, что приводит к развитию неалкогольного стеатогепатоза», - добавил доктор.

Вместе с этим, Мясников напомнил гражданам о страшном заболевании гепатитом С и В, от которого в год по всему миру умирает около 1,2 миллионов человек. Потому специалист призвал россиян вакцинироваться от гепатита В.

Также доктор предупредил граждан об избегании переедания, так как оно приводит к печеночной недостаточности, от которой люди долго и мучительно умирают.