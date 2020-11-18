Рекордный рост заболеваемости коронавирусом объяснили «безудержным отдыхом» в Турции

Врач-инфекионист, директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что рекордный рост заражения коронавирусом в стране является следствием туристического бума и отдыха в Турции.

Как известно, за минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 23 610 человек.

По мнению инфекциониста, число инфицированных будет увеличиваться и дальше. При этом не стоит рассчитывать, что зимой ситуация улучшится, сказал эксперт. Как он отметил, эпидемия охватывает огромные слои общества. Он полагает, что до конца года вирусом заразятся большинство россиян. Медик также отметил, что следует установить жесткий контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Викулов также предположил, что Россия пока не вышла на пик заболеваемости. При этом он заявил, что сейчас идет продолжение первой волны, пишет kp.ru .

Еще в начале месяца глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что 90% заразившихся за рубежом россиян вернулись из Турции. Но на Российском союзе туриндустрии заявили, что причиной заражений стал не отдых в Турции, а тот факт, что через эту страну российские туристы летают во многие другие страны.