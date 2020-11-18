Врач-пульмонолог считает, что все население России рано или поздно столкнется с коронавирусом

Сегодня, 14:39

Анна Лисова

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Врач-пульмонолог считает, что все население России рано или поздно столкнется с коронавирусом
Врач-пульмонолог Александр Карабиненко

Остановить пандемию коронавирусной инфекции может только популяционный иммунитет.

Такого мнения придерживается доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко, передает ТАСС.

Даже те, кто живет в глубинке, рано или поздно столкнутся с коронавирусом, поскольку он циркулирует по воздуху. Поэтому, чтобы остановить пандемию, необходимо, чтобы развился популяционный иммунитет.

«Вся популяция России, люди, которые будут выезжать из своих регионов, из тайги, из сел и деревень, рано или поздно они все равно ухватят коронавирусную инфекцию в свои дыхательные пути. Она циркулирует по воздуху, как мы можем ограничить доступ воздуха?» - сказал он.

Отметим, согласно данным Роспотребнадзора, у большинства тех, кто переболел коронавирусом, формируется достаточный иммунитет.

В России уже выявлено более 2 млн случаев заражения коронавирусом. По всему миру, согласно данным статистики ВОЗ, коронавирусом заразились более 56,9 млн человек.

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