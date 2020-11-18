Малышева заявила, что перец может защитить от коронавируса

Популярный теледоктор и профессор Елена Малышева назвала способ, который помогает защититься от коронавирусной инфекции. По словам доктора медицинских наук, осуществить профилактику COVID-19 можно с помощью обычного черного перца, который показал себя эффективным средством в борьбе с эти вирусом.

Российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева в эфире своей программы «Жить здоров» заявила, что обыкновенный черный перец может защитить организм от инфицирования коронавирусом. Елена Васильевна объяснила, что эта жгучая специя содержит компонент пиперин, который останавливает и полностью блокирует действие некоторых частиц SARS-CoV-2. Коллега Малышевой по программе, врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что черный перец может блокировать действие частиц коронавируса, отвечающих за проникновение в организм человека.

«Пиперин соединяется с S-белком коронавируса таким образом, что сам вирус погибает. Можно сказать, что вирус COVID-19 — это своего рода крючки для прикрепления к клетке. Если вирус погибает, то и болезнь не развивается», - сделали вывод Елена Малышева и Андрей Продеус.

Эксперты подчеркнули, что больше всего пиперина содержится в белом перце — 7 микрограммов, затем идут черный с показателем в 6,3 микрограмма, и красный перец — у него содержится 4,3 микрограмма пиперина. Елена Малышева также особо отметила, что благодаря капсаицину черный перец имеет еще и сильнейшие обезболивающие свойства, что также улучшает самочувствие при инфицировании ковидом.