В ВОЗ рекомендовали не применять ремдесивир при лечении COVID-19 в больницах

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали не использовать препарат, которым лечили Дональда Трампа от коронавируса. По мнению специалистов, препарат ремдесивир не доказал снижение смертности или потребности в вентиляции легких при тяжелом течении коронавируса, пишет «Эхо Москвы».

В ВОЗ отметили, что на данный момент проверенными препаратами от коронавируса остаются дексаметазон и гидрокортизон, которые доказали свою эффективность лечения вируса COVID-19. 20 ноября эксперты ВОЗ со ссылкой на выводы международной группы экспертов, занимающихся разработкой руководящих принципов применения лекарств заявили, что противовирусный препарат ремдесевир не предназначен для терапии ковида.

«Ремдесивир не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы, независимо от тяжести их заболевания, поскольку на настоящий момент нет доказательств, что он улучшает выживание или снижает необходимость проведения вентиляции легких», - отмечается в сообщении ВОЗ.

При этом специалисты отметили, что несмотря на недоказанность эффективности ремдесивира, этот препарат продолжает привлекать внимание медиков всего мира как потенциально приемлемая терапия при тяжелом протекании вируса COVID-19. В ВОЗ подчеркнули, что было проведено тщательное исследование 7 тысяч пациентов, которым назначали ремдесивир при тяжелом течении коронавируса. Было определено, что этот препарат никак не повлиял на улучшение клинической картины, а значит не может являться эффективным средством для лечения коронавируса.