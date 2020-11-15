Переболевший коронавирусом COVID-19 рассказал о неожиданных опасностях потери обоняния

Издание The Mirror опубликовало рассказ ирландца, переболевшего COVID-19 еще в марте.

По словам 53-летнего жителя Дублина Деклана Кэссиди, коронавирусную инфекцию он подцепил, когда возвращался домой из Берлина весной. Болезнь сопровождалась у него потерей обоняния, которое не восстановилось даже спустя восемь месяцев, пишет Лента.Ру .

Мужчина пожаловался на то, что он не различает до сих пор ни запахи, ни вкусы. К тому же, у него сохранилась повышенная утомляемость. После болезни у него повысилась тревожность, ухудшилась концентрация внимания. Помимо этого у него не проходит отдышка.

Чтобы чувствовать хоть какие-то вкусы, мужчина ест очень острую еду. И это лишает его удовольствия от приема пищи, поскольку каждый раз, надеясь ощутить хоть какой-то запах или вкус еды, садясь за стол, он не чувствует ничего.

Отсутствие обоняния, как оказалось, может повлечь проблемы в быту. Как-то ирландец потерял сознание, поскольку надышался химикатами, которыми отмывал ванную комнату. Несколько раз он не услышал запах гари, когда загорелась еда, забытая на плите во время готовки.

Врачи до сих пор не могут сказать, вернется ли обоняние у этого мужчины. По мнению специалистов, у него развилась форма так называемого «долгого COVID». Стоит отметить, что термин «долгий COVID» был официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).