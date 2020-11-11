Лисовец: Если заболеваемость коронавирусом продолжит расти, в Петербурге не хватит коек

12 ноября председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что в Санкт-Петербурге вчера с коронавирусом было госпитализировано более 800 человек. Об этом сообщает «Фонтанка.Ру».

«Мы понимаем, что если будет продолжать развиваться неблагополучный вариант, то коек не хватит. Имеется в виду, что будет происходить не весенняя ситуация, когда наблюдался резкий скачок, а потом резкое снижение, а наоборот, будет происходить постепенное, но уверенное нарастание. Потому был смещен акцент на амбулаторное звено», - заявил Лисовец.

Также председатель добавил, что сейчас важно увеличить обороты ежедневного тестирование. В таком случае коронавирус буде выявляться раньше, что избавит от большого количества госпитализаций.

«Конечно, пока вакцина малодоступна, коронавирусом переболеем все. Но введенные ограничительные меры направлены на то, чтобы нагрузка на систему здравоохранения была постепенной», - закончил Лисовец.

Напомним, за последние сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 1667 больных коронавирусом. Умерло 68 человек.