Вирусолог Альтштейн допустил плато по коронавирусу в России до второй половины весны

Сегодня, 18:44

Ольга Громова

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Вирусолог Альтштейн допустил плато по коронавирусу в России до второй половины весны

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн поделился своим прогнозом по продолжительности плато по коронавирусу в России. По его мнению, оно может затянуться до второй половины весны будущего года.

Альтштейн заявил, что после достижения пика заболеваемости коронавирусной инфекцией для РФ существует риск длительного пребывания на плато. Число заразившихся будет оставаться высоким, а на снижение пойдет лишь, когда весна перейдет свой экватор.

«Я боюсь, что на плато мы будем держаться долго, вторая половина весны, может быть, принесет облегчение», — заявил научный сотрудник Института имени Гамалеи в беседе с РИА Новости.

Альтштейн указал, что на уровень заболеваемости коронавируса могут повлиять несколько важных факторов. Один из них - неукоснительное соблюдение правил профилактики и мер защиты. Также количество заболевших будет существенно сокращено, если прояснится вопрос с вакцинами и производство препаратов будет налажено.

Ранее специалист рассказал, что повторно заразиться коронавирусом в первую очередь рискуют люди, у которых при первом заражении был ослабленный иммунитет. При этом во второй раз течение заболевания может быть более тяжелым.

За минувшие сутки в России, напомним, было выявлено рекордное число новых случаев коронавируса - 20,5 тысячи.

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