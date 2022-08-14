Сергей Лавров озвучил позицию украинки Наташи Королевой по спецоперации на Украине

Сегодня, 08:49

0

Image 16+
Сергей Лавров озвучил позицию украинки Наташи Королевой по спецоперации на Украине
Певица Наташа Королева

Певица Наташа Королева, украинка по национальности, поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров, пишет портал BLITZ+.

По ее словам, для артистки сейчас наступили нелегкие времена. Невзирая на то, что прямо она не заявляет о поддержке СВО и продолжает хранить молчание, от нее отвернулись на Родине.

«Наташа несколько раз пыталась уехать в Киев, но ей запрещен туда въезд. Она в черных списках. Насколько я знаю, Наташа поддерживает Россию. Все, что у нее есть, связано с Россией», - цитирует портал прояснившего позицию Королевой по СВО Лаврова.

А вот проживающая в США Людмила Порывай, мать Наташи, поддерживает Украину. Она осуждает свою дочь за молчание о СВО, а от зятя Сергея Глушко (Тарзана) из-за его пророссийской позиции по СВО вообще отреклась. Женщина активно посещает мероприятия в поддержку ВСУ. На недавнем концерте Ирины Билык она согласилась с тем, что ее зять, как писала пресса, настоящее «г...но».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Сергей Лавров озвучил позицию украинки Наташи Королевой по спецоперации на Украине

Сегодня, 08:49

Резник: У Аллы Пугачевой не может быть преемницы

Вчера, 15:19

Максим Покровский готов подметать улицы во благо Украины

Вчера, 10:29

Телеведущая Лера Кудрявцева объявила, что приняла судьбоносное решение

Вчера, 09:29

Журналист Красовский жестко раскритиковал друга Чулпан Хаматовой, латвийского режиссера Херманиса

Вчера, 08:39

Стало известно о перспективах за границей сбежавшего из России актера Анатолия Белого

14-08-2022, 10:39

Никас Сафронов объяснил, почему развлекательные ток-шоу уберут с эфира

12-08-2022, 13:14

Журналистка Жигалова сочла беспокойным общение Галкина с Пугачевой и детьми

11-08-2022, 09:54

Первый канал внезапно убрал из шоу «Фантастика» Билана и Маликова

11-08-2022, 09:34

Паулс поговорил с Пугачевой и узнал, что она скоро возвращается в Москву

9-08-2022, 18:09

Политолог Баунов заявил, что Пугачева давно показала личное отношение к ситуации в мире

5-08-2022, 11:39

Продюсер Ашуров заявил о смене амплуа Ренаты Литвиновой за границей

4-08-2022, 09:54

Дмитрий Нагиев сообщил, что стал дедом

3-08-2022, 15:29

Актриса Екатерина Волкова не может закрыть ипотеку на подмосковный дом

3-08-2022, 13:54

Худяков рассказал, кто поселился в замке Пугачевой и Галкина

3-08-2022, 13:19

Жена Усманова Ирина Винер-Усманова после развода отказалась от второй части своей фамилии

3-08-2022, 12:34

Лазарева запретила детям возвращаться в Россию

2-08-2022, 16:54

Вдова Олега Табакова не спешит оплачивать долги покойного супруга

29-07-2022, 14:39

Продюсер посчитал личным ударом для Киркорова запрет на въезд в Молдавию

29-07-2022, 13:49

Филиппа Киркорова не пустили на территорию Молдавии

29-07-2022, 10:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Отсутствие культуры вождения может быть причиной ДТП с новыми автобусами Смольного

Отсутствие культуры вождения может быть причиной ДТП с новыми автобусами Смольного

Вчера, 15:19

0

Количество ДТП с участием «лазурных» автобусов после старта транспортной реформы в Петербурге продолжает расти....

Подробнее
«Нужно изменение закона»: эксперт раскритиковал инициативу Беглова о КРТ

«Нужно изменение закона»: эксперт раскритиковал инициативу Беглова о КРТ

13-08-2022, 15:41

0

Глава муниципалитета №72 Павел Швец объяснил, как нечеткие формулировки закона о КРТ в Петербурге позволяют включать...

Подробнее
Управленческие ошибки Беглова на посту губернатора сравнили с застрявшими под «Мостом глупости» лазурными автобусами 

Управленческие ошибки Беглова на посту губернатора сравнили с застрявшими под «Мостом глупости» лазурными автобусами 

13-08-2022, 19:58

0

Переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) должен был улучшить ситуацию на петербургских дорогах, однако...

Подробнее
Жители Петербурга пожаловались Беглову на неосвещенные «парки ужасов»

Жители Петербурга пожаловались Беглову на неосвещенные «парки ужасов»

14-08-2022, 11:10

0

Активисты движения «Город перемен» обратили внимание не систематическую проблему отсутствия освещения во многих парках...

Подробнее
США проинформировали о способе защиты от собственных ракет AGM-88 HARM

США проинформировали о способе защиты от собственных ракет AGM-88 HARM

Вчера, 17:29

0

Американские ракеты AGM-88 HARM, поставленные Украине, имеют уязвимость. Это противорадиолокационные ракеты,...

Подробнее
Леонков заявил, что командование армией РФ старается снизить потери наших ВВС

Леонков заявил, что командование армией РФ старается снизить потери наших ВВС

13-08-2022, 11:34

0

О том, что командование ВС РФ стремиться снизить потери российских ВСК, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

La Stampa: перечислены признаки начала Третьей мировой войны между РФ и Западом

La Stampa: перечислены признаки начала Третьей мировой войны между РФ и Западом

13-08-2022, 21:29

0

Судьба всей планеты находится в руках лидеров супердержав за закрытыми дверьми. В то же время, если брать во внимание,...

Подробнее
В Дании выразили желание ограничить выдачу виз жителям РФ

В Дании выразили желание ограничить выдачу виз жителям РФ

13-08-2022, 21:54

0

Правительство Дании хочет сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз на фоне военных действий в...

Подробнее
NYT: ВС Украины с новым вооружением меняют свою военную стратегию

NYT: ВС Украины с новым вооружением меняют свою военную стратегию

14-08-2022, 11:59

0

Получив от Запада дальнобойное оружие, вооруженные силы Украины изменили свою военную стратегию, отмечается в...

Подробнее
Леонков заверил, что Россия имеет господство в воздухе над Украиной

Леонков заверил, что Россия имеет господство в воздухе над Украиной

14-08-2022, 09:09

0

Военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что Россия обладает господством в воздухе...

Подробнее