Сергей Лавров озвучил позицию украинки Наташи Королевой по спецоперации на Украине

Отсутствие культуры вождения может быть причиной ДТП с новыми автобусами Смольного
Количество ДТП с участием «лазурных» автобусов после старта транспортной реформы в Петербурге продолжает расти....Подробнее
Певица Наташа Королева, украинка по национальности, поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров, пишет портал BLITZ+.
По ее словам, для артистки сейчас наступили нелегкие времена. Невзирая на то, что прямо она не заявляет о поддержке СВО и продолжает хранить молчание, от нее отвернулись на Родине.
«Наташа несколько раз пыталась уехать в Киев, но ей запрещен туда въезд. Она в черных списках. Насколько я знаю, Наташа поддерживает Россию. Все, что у нее есть, связано с Россией», - цитирует портал прояснившего позицию Королевой по СВО Лаврова.
А вот проживающая в США Людмила Порывай, мать Наташи, поддерживает Украину. Она осуждает свою дочь за молчание о СВО, а от зятя Сергея Глушко (Тарзана) из-за его пророссийской позиции по СВО вообще отреклась. Женщина активно посещает мероприятия в поддержку ВСУ. На недавнем концерте Ирины Билык она согласилась с тем, что ее зять, как писала пресса, настоящее «г...но».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Количество ДТП с участием «лазурных» автобусов после старта транспортной реформы в Петербурге продолжает расти....Подробнее
Глава муниципалитета №72 Павел Швец объяснил, как нечеткие формулировки закона о КРТ в Петербурге позволяют включать...Подробнее
Переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) должен был улучшить ситуацию на петербургских дорогах, однако...Подробнее
Активисты движения «Город перемен» обратили внимание не систематическую проблему отсутствия освещения во многих парках...Подробнее
Американские ракеты AGM-88 HARM, поставленные Украине, имеют уязвимость. Это противорадиолокационные ракеты,...Подробнее
О том, что командование ВС РФ стремиться снизить потери российских ВСК, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он...Подробнее
Судьба всей планеты находится в руках лидеров супердержав за закрытыми дверьми. В то же время, если брать во внимание,...Подробнее
Правительство Дании хочет сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз на фоне военных действий в...Подробнее
Получив от Запада дальнобойное оружие, вооруженные силы Украины изменили свою военную стратегию, отмечается в...Подробнее
Военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что Россия обладает господством в воздухе...Подробнее
Комментировать