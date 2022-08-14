Сергей Лавров озвучил позицию украинки Наташи Королевой по спецоперации на Украине

Певица Наташа Королева, украинка по национальности, поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на территории Украины. Об этом рассказал продюсер Сергей Лавров, пишет портал BLITZ+.

По ее словам, для артистки сейчас наступили нелегкие времена. Невзирая на то, что прямо она не заявляет о поддержке СВО и продолжает хранить молчание, от нее отвернулись на Родине.

«Наташа несколько раз пыталась уехать в Киев, но ей запрещен туда въезд. Она в черных списках. Насколько я знаю, Наташа поддерживает Россию. Все, что у нее есть, связано с Россией», - цитирует портал прояснившего позицию Королевой по СВО Лаврова.

А вот проживающая в США Людмила Порывай, мать Наташи, поддерживает Украину. Она осуждает свою дочь за молчание о СВО, а от зятя Сергея Глушко (Тарзана) из-за его пророссийской позиции по СВО вообще отреклась. Женщина активно посещает мероприятия в поддержку ВСУ. На недавнем концерте Ирины Билык она согласилась с тем, что ее зять, как писала пресса, настоящее «г...но».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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