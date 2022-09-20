Подведены итоги онлайн-голосования в Общественный штаб по реновации

Биржевые цены на газ в Европе упали до минимума за два последних месяца
В первый день этой недели октябрьские газовые фьючерсы на лондонской бирже ICE снизились в цене до 1900 американских...Подробнее
Завершилось онлайн-голосование в Общественный штаб по реновации Санкт-Петербурга, которое проходило на сайте Законодательного Собрания в период с 1 по 15 сентября. За претендентов поступило 20120 голосов. Определены 39 победителей.
До конца этой недели будет сформирован окончательный список с учетом депутатов, членов Общественной палаты, экспертов и лидеров мнений. В конце сентября планируется провести первое заседание Общественного штаба.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой приостановить до 2024 года действие некоторых положений городского закона о комплексном развитии территорий. Однако Общественный штаб продолжит свою работу. По словам председателя Законодательного Собрания Александра Бельского, главная задача на данном этапе – собрать мнения горожан, экспертов и общественных деятелей для детальной проработки вопроса и обеспечения прозрачности реализации программы реновации в будущем.
Источник: Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В первый день этой недели октябрьские газовые фьючерсы на лондонской бирже ICE снизились в цене до 1900 американских...Подробнее
О возможных сценариях развития конфликта на территории Украины рассказал в NI аналитик Гален Карпентер. По его мнению,...Подробнее
Россиянин на одном из популярных сервисов начал вести трансляцию для европейцев, в ходе которого показывает, как он...Подробнее
Глава международной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов», Герой России...Подробнее
Американская газета The Wall Street Journal написала об использовании Россией в Харьковской области иранских...Подробнее
Папа Римский Франциск неоднократно заявлял о планах посетить Киев и Москву. Понтифик намеревается урегулировать...Подробнее
Число преступлений, совершаемых в Петербурге иностранцами, продолжает расти. Чаще всего виновниками происходящего...Подробнее
Если чиновники Смольного не начнут мероприятия по сохранению исторического и архитектурного наследия Санкт-Петербурга,...Подробнее
Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые вводят набор новых статей. Прежде всего, речь идет о статье...Подробнее
21 сентября президент России Владимир Путин обратился к россиянам, сообщив о готовящихся референдумах в ДНР, ЛНР, а...Подробнее
Комментировать