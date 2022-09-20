Подведены итоги онлайн-голосования в Общественный штаб по реновации

Завершилось онлайн-голосование в Общественный штаб по реновации Санкт-Петербурга, которое проходило на сайте Законодательного Собрания в период с 1 по 15 сентября. За претендентов поступило 20120 голосов. Определены 39 победителей.

До конца этой недели будет сформирован окончательный список с учетом депутатов, членов Общественной палаты, экспертов и лидеров мнений. В конце сентября планируется провести первое заседание Общественного штаба.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой приостановить до 2024 года действие некоторых положений городского закона о комплексном развитии территорий. Однако Общественный штаб продолжит свою работу. По словам председателя Законодательного Собрания Александра Бельского, главная задача на данном этапе – собрать мнения горожан, экспертов и общественных деятелей для детальной проработки вопроса и обеспечения прозрачности реализации программы реновации в будущем.

Источник: Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга