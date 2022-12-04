В Санкт-Петербурге полиция выявила группу торговцев немаркированным алкоголем

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«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих местных жителей. Они подозреваются в торговле дорогостоящими алкогольными напитками, которые не имели маркировки, предусмотренной законодательством», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес в сентябре 2021 года. Они наладили каналы поставки спиртного неизвестного происхождения в бары, рестораны и барбершопы Северной столицы.
«Полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски по местам жительства подозреваемых, а также в гаражах, которые использовались для хранения товара. Изъято более 500 литров немаркированного алкоголя элитных брендов на сумму свыше 1 миллиона рублей, а также средства связи, финансовая документация, товарные накладные и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме того, в квартире одного из фигурантов следователи и оперативники обнаружили 65 ящиков электронных сигарет без необходимых сертификатов качества. По данному факту проводится доследственная проверка.
Устанавливаются источники приобретения и каналы сбыта нелегальной продукции, а также личности всех причастных к противоправной деятельности», - рассказала Ирина Волк
Источник: 78.мвд.рф
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