В Шереметьево потеряли золотые слитки на 58 миллионов рублей

Сегодня, 14:23

Ольга Громова

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В Шереметьево потеряли золотые слитки на 58 миллионов рублей

В аэропорту Шереметьево произошло ЧП - там потерялся груз из категории особо ценных. Речь идет о золотых слитках стоимостью почти 58 миллионов рублей. В данный момент полиция пытается установить, куда «испарилось» золото и где сейчас находится груз.

По информации телеканала РЕН ТВ, золотые слитки принадлежали Красноярскому заводу цветных металлов имени Гулидова. Они должны были улететь самолетом из Москвы в Лондон, но отправились непонятно куда.

Тележурналисты опубликовали фото накладных потерянного груза, из которых следует, что посылка в столицу Великобритании должна была отбыть сегодня, 26 марта.

На данный момент неизвестно, где находятся золотые слитки.

Telegram-канал Mash сообщил, что слитки будто бы упали с тележки, а грузчики этого не заметили. Якобы теперь ценный груз на месте, но подтверждения этой информации пока не пришло.

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