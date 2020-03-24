В Шереметьево потеряли золотые слитки на 58 миллионов рублей

В аэропорту Шереметьево произошло ЧП - там потерялся груз из категории особо ценных. Речь идет о золотых слитках стоимостью почти 58 миллионов рублей. В данный момент полиция пытается установить, куда «испарилось» золото и где сейчас находится груз.

По информации телеканала РЕН ТВ, золотые слитки принадлежали Красноярскому заводу цветных металлов имени Гулидова. Они должны были улететь самолетом из Москвы в Лондон, но отправились непонятно куда.

Тележурналисты опубликовали фото накладных потерянного груза, из которых следует, что посылка в столицу Великобритании должна была отбыть сегодня, 26 марта.

На данный момент неизвестно, где находятся золотые слитки.

Telegram-канал Mash сообщил, что слитки будто бы упали с тележки, а грузчики этого не заметили. Якобы теперь ценный груз на месте, но подтверждения этой информации пока не пришло.