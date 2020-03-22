Неизвестный с автоматом ограбил магазин на Народного Ополчения в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга неизвестный с предметом, похожим на автомат, ограбил продуктовый магазин «Белорусские продукты» и быстро скрылся. Грабитель попал в поле зрения камеры видеонаблюдения и теперь у полиции есть приметы, по которым его разыскивают. По информации издания «Невские новости», ограбление произошло накануне, 23 марта, в 19.30 на улице Народного Ополчения.

В этот момент в помещение магазина «Белорусские продукты» забежал незнакомец с предметом, похожим на автомат, и принялся угрожать продавцу физическим уничтожением, требуя отдать ему выручку. Поживился он не густо - в кассе было всего 8 тысяч рублей. Похитив деньги, грабитель скрылся, а полиция, прибывшая по вызову, изъяла записи с камер и приступила к поискам.

Разыскивается молодой человек 25 лет, типичной славянской внешности. В момент ограбления на нем была куртка темного цвета с капюшоном.