В Шушарах двое безработных четыре месяца насиловали «трудную» школьницу

Сегодня, 15:05

Ольга Громова

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В Шушарах двое безработных четыре месяца насиловали «трудную» школьницу

Правоохранители Санкт-Петербурга выясняют подробности дела об изнасиловании несовершеннолетней девушки - 15-летней школьницы. В течение четырех месяцев ее насиловал 20-летний парень со своим дружком.

В полицию о преступлении заявила 36-летняя мать ученицы 7-го класса. Ее дочь в школе считают трудным подростком - она состоит на учете в психиатра и в службе по делам несовершеннолетних, передает «Конкретно.ру».

Женщина сообщила, что с ее дочерью в сексуальную связь с ноября по январь вступал 20-летний безработный житель поселка Шушары Пушкинского района. Происходило это в его личной квартире на Московском шоссе. Также выяснилось, что в октябре прошлого года над школьницей там же надругался друг этого молодого человека. Его личность сейчас устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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