3-х летняя девочка погибла при падении из окна на северо-западе Москвы

На улице Лациса на западе Москвы из окна 5 этажа выпал ребенок.

Как позже стало известно, это произошло в Северном Тушино. 3-летняя девочка случайно выпала из окна на асфальт и погибла. Ребенок был активным, поэтому родители открутили ручки из рам. Но каким-то образом девочка смогла найти ручку и открыть окно. Спасатели нашли на асфальте рядом с ее телом эту ручку. Родители сейчас в тяжелом психологическом состоянии, медики помогают матери справиться с произошедшим.

Правоохранители выясняют подробности инцидента (Комсомольская Правда в Москве ).