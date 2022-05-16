В сети опубликована полная карта разгрома нескольких БТГ под Белогоровкой

В Сети сделали достоянием общественности полную карту недавнего разгрома подразделений войск при попытке переправиться на понтоне через реку Северский Донецк в районе Белогоровки на Украине.

Создана она была усилиями энтузиастов. Они несколько спутниковых снимков сложили в единую карту.

Судя по изображению, войсками было предпринято несколько попыток форсирования реки. При этом на снимки попала только часть потерянной техники. Однако даже показанное спутниковыми снимками позволяет представить масштаб разгрома, и демонстрирует, насколько колоссальными оказались потери для одной из сторон противостояния.

По информации издания Авиа.про , речь в данном случае может идти о двух БТГр. И это как минимум. Ибо при детальном изучении снимков становится понятным, что танки и другая бронированная техника уничтожались не только на обоих берегах Северского Донца, но и на подступах к нему, а также непосредственно на самой понтонной переправе.

Ранее издание «Муром 24» сообщило о том, что при наведении понтона в ходе спецоперации погиб полковник Козлов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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