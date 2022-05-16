В сети опубликована полная карта разгрома нескольких БТГ под Белогоровкой

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины
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В Сети сделали достоянием общественности полную карту недавнего разгрома подразделений войск при попытке переправиться на понтоне через реку Северский Донецк в районе Белогоровки на Украине.
Создана она была усилиями энтузиастов. Они несколько спутниковых снимков сложили в единую карту.
Судя по изображению, войсками было предпринято несколько попыток форсирования реки. При этом на снимки попала только часть потерянной техники. Однако даже показанное спутниковыми снимками позволяет представить масштаб разгрома, и демонстрирует, насколько колоссальными оказались потери для одной из сторон противостояния.
По информации издания Авиа.про, речь в данном случае может идти о двух БТГр. И это как минимум. Ибо при детальном изучении снимков становится понятным, что танки и другая бронированная техника уничтожались не только на обоих берегах Северского Донца, но и на подступах к нему, а также непосредственно на самой понтонной переправе.
Ранее издание «Муром 24» сообщило о том, что при наведении понтона в ходе спецоперации погиб полковник Козлов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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