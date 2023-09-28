Как сайты используют автоматизацию для дублирования статей

Сегодня, 01:08

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Как сайты используют автоматизацию для дублирования статей
Загадка

В современном виртуальном пространстве не новость то, что некоторые веб-ресурсы без разбору копируют статьи с других сайтов. Этот процесс, который можно назвать "культурным" дублированием, стал нормой для многих сайтоводов. Как это работает? Часто новые сайты в начале своего существования создают уникальный контент. Это делается с целью произвести впечатление на поисковые системы и поднять свою репутацию. Но как только этого достигнута, они начинают безостановочно «забирать» материалы откуда угодно.

Тем не менее, это только вершина айсберга. Есть случаи, когда респектабельный сайт, имеющий большой авторитет в сети, может "забрать" статью у меньшего конкурента. И ирония здесь в том, что украденная статья на "ворующем" сайте может занять более высокое место в результатах поиска, чем оригинальная статья на сайте-новичке.

Но прогресс не стоит на месте. Современные технологии позволили "жуликам" перейти на новый уровень. Если раньше контент крадся вручную, то сегодня для этого используются автоматические программы, которые моментально находят и публикуют свежие статьи на других ресурсах. Эти инструменты известны как парсеры – программы, которые анализируют и собирают данные с других сайтов.

В заключении хочется сказать, что авторы должны быть внимательными и следить за своим контентом. В мире автоматизации и высоких технологий важно знать, как защитить свой труд и сохранить его уникальность.

Автор текста: Сергей Нилов
Информационное агентство «Что происходит»

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