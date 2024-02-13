Ветеринар назвала главные ошибки хозяев котов и собак

Врач-ветеринар Яна Христидис объяснила, какие ошибки допускают владельцы домашних питомцев.

В беседе с «АиФ» она подчеркнула, что нередко кошек и собак начинают кормить едой со стола. Также плохо, когда сочетают еду, которую едят владельцы и специальный корм.

«Важно еще помнить, что сбалансированное количество белков, витаминов, минералов и других необходимых веществ содержат только корма, и не любые, а премиум-класса. Если же сделан выбор в пользу натуральных продуктов, сбалансированный рацион животному должен подобрать специалист», — отметила Христидис.

Она добавила, что домашним питомцам следует давать витаминные комплексы, если они на натуральном питании.

Нельзя игнорировать вакцинацию. Это правило касается и тех животных, которые не выходят из дома, поскольку опасную для животного инфекцию хозяева могут занести в дом сами.

Эксперт отмечает, что необходимо следить за самочувствием питомца и если поменялось его привычное поведение, следует показать его ветеринару, чтобы не упустить момент начала опасного заболевания.