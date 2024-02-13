Названы сроки приема заявок на IT-отсрочку от срочной службы

Минцифры объявляет сроки подачи заявок на IT-Отсрочку для весеннего призыва 2024.

Министерство цифрового развития Российской Федерации информирует о доступности подачи заявок на IT-отсрочку от весеннего призыва 2024 года. Согласно сообщению ведомства, сотрудники ИТ-компаний могут подать свои заявления через портал «Госуслуги» в период с 22 января по 6 февраля текущего года.

Процесс подачи заявок предусматривает, что работодатели будут видеть поданные заявки в своих личных кабинетах на «Госуслугах» и подтвердят их при соответствии представленным данным. В случае отсутствия личного кабинета у сотрудника, организация может внести его данные самостоятельно.

Для оформления отсрочки, компании должны проверить и подтвердить данные сотрудников, а затем отправить соответствующие списки в Минцифры до 10 февраля. Уточняется, что организация вправе направить несколько списков по мере их формирования. После этого, Минцифры перенаправит информацию в Министерство обороны до 2 марта, а с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по предоставлению отсрочки.

Интересный факт: Введение IT-отсрочки является частью государственной политики по поддержке и развитию IT-сектора. Это не только помогает сохранить квалифицированные кадры в отрасли, но и стимулирует молодых специалистов к работе в сфере информационных технологий, что важно для развития цифровой экономики страны.

Критерии для получения IT-отсрочки включают российское гражданство, возраст от 18 до 30 лет, а также работу по трудовому договору в аккредитованной ИТ-компании на протяжении не менее 11 месяцев в году, предшествующему призыву. Также важно, чтобы компания была аккредитована до 10 февраля 2024 года. Отдельно отмечено, что требование к стажу работы не распространяется на специалистов, устроившихся на работу в течение года после окончания учебы. При этом, граждане, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года и были зачислены в запас, не подлежат призыву.