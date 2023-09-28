Трое россиян по пути на СВО РФ получили сроки за нападение на командира

Троих контрактников ВС РФ отправили за решетку, а не в зону проведения «военной спецоперации».

Как сообщает «Коммерсант», Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил астраханцев Рамиля Бимагамбетова, Жанарбека Джалмухамбетова и Чингисхана Калиева к 6, 5,5 и 5,5 года колонии общего режима. Они признаны судом виновны в насилии в отношении своего командира. Преступление, за которое их осудили, было совершено ими во время прохождения подготовки на полигоне перед отправкой на фронт.

1 июня на полигоне Минобороны в Ростовской области во время занятия между командиром и контрактниками началась ссора. Словесная перепалка переросла в драку. Офицер не получил серьезных травм, но эта ситуация «подорвала авторитет командира в глазах его подчиненных».

Источник сообщает, что осужденные намерены отправиться на фронт на замену наказания, куда их, в принципе, и готовили.

Автор текста: Анна Лисова

Информационное агентство «Что происходит»