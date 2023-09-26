Постпред Крыма Мурадов: ракетный удар ВСУ по штабу Черноморфлота в Севастополе — военный вызов для РФ

Сегодня, 12:14

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Постпред Крыма Мурадов: ракетный удар ВСУ по штабу Черноморфлота в Севастополе — военный вызов для РФ
Фото из открытых источников

Ракетный удар, который Вооруженные силы Украины нанесли по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе, постпред Республики Крым при президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов счел военным вызовом России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Удар по штабу Черноморского флота Военно-морского флота России, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, надо интерпретировать как наглый военный вызов Киева», — выразил уверенность Мурадов.

Он добавил, что на этот вызов России надо отвечать. Причем, ответ этот, по мнению Мурадова, должен быть сокрушительным, ибо на Западе укоренилось мнение, что «не способен ответить только тот, кто слаб».

Удар Украины по одному из российских центров принятия решения, безусловно, привлек внимание. Все ждут ответа. Однако момент напряженный, подчеркнул постпред Крыма, поэтому не стоит торопить события и ждать ответа прямо сейчас. Мурадов полагает, что он будет дан в подходящее время и в «самом чувствительном для противника месте».

Напомним, Украина атаковала ракетами штаб Черноморского флота России в Севастополе 22 сентября. ССО противника заявляли о том, что в ходе удара якобы было уничтожено три десятка офицеров, в том числе и командующего ЧФ РФ. Однако, в сети опубликованы несколько видео с адмиралом, которые опровергают информацию украинской стороны о его гибели.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Что происходит»

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