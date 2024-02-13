В Санкт-Петербурге недавно прошла торжественная церемония, в рамках которой 15 мигрантов, принявших российское гражданство, получили повестки для постановки на воинский учет. Об этом сообщило МВД по городу и Ленинградской области на своем официальном сайте.

Во время церемонии, мигранты из стран ближнего зарубежья приняли присягу, обещая соблюдать Конституцию РФ, российское законодательство, уважать культуру и традиции страны, а также защищать ее свободу и независимость. В конце мероприятия, представители военкоматов совместно с сотрудниками Следственного комитета Петербурга вручили повестки новым гражданам.

Интересный факт: По данным Глобального индекса миграции, Россия является одной из стран с наибольшим числом иммигрантов в мире. Это не только увеличивает многообразие населения, но и вносит важный вклад в экономику и культурное разнообразие страны.

Это событие следует за аналогичным происшествием в Челябинске, где мигранты, получившие российское гражданство, также получили повестки в военкомат в местах торговли елками и пиротехникой.

Согласно обновленному федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации», вступившему в силу 26 октября, иностранцы, игнорирующие повестки, могут быть подвергнуты депортации. Новый закон расширил список преступлений, влекущих за собой лишение российского гражданства, включая уклонение от военной службы.