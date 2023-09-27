Когда лучше устанавливать пластиковые окна: осенью или ждать лета?

С приходом осенних холодов встает вопрос: стоит ли сейчас обновлять оконные конструкции? Одни опасаются, что замена окон приведет к долгому остыванию помещения из-за необходимости демонтировать старые рамы. Другие беспокоятся о качестве монтажных работ в холодное время года, например, из-за использования монтажной пены при низких температурах.

Готовимся к зиме: преимущества осенней установки

Заменяя старые окна на современные пластиковые окна осенью, особенно с двухкамерными стеклопакетами, вы делаете свой дом более теплым и готовым к зиме. Эти окна эффективно удерживают тепло, снижая теплопотери.

Одно из ключевых преимуществ установки окон осенью – это возможность быстро оценить качество выполненных работ. Например, если после монтажа вы чувствуете сквозняк, это может указывать на наличие ошибок в установке.

Установка при низких температурах: что стоит знать

Если температура воздуха не падает ниже -10 градусов, установка пластиковых окон проходит без проблем. Профессиональные монтажники могут минимизировать время, в течение которого окно будет открытым, до 40 минут, предотвращая сильное переохлаждение комнаты.

Таким образом, осенняя замена окон может быть весьма продуктивной и эффективной, если учесть некоторые нюансы и доверить работу специалистам.

Выгодное время для установки металлопластиковых окон

Цены на металлопластиковые изделия, включая оконные конструкции, подвержены колебаниям в зависимости от сезонных и погодных условий. С наступлением поздней осени и началом зимы цены имеют тенденцию к снижению, а спрос становится менее активным. Это предоставляет монтажникам больше возможностей для детальной работы над каждым проектом, что, в свою очередь, способствует повышению качества установки.

Преимущества установки окон в осенний период:

Температурные условия: Осенние месяцы часто предлагают умеренные погодные условия, что идеально для монтажа. Готовность к зиме: Новые окна помогут лучше удерживать тепло в доме в зимние месяцы. Быстрая коррекция: В случае возникновения проблем, их легче и быстрее устранить в осенний период. Благоприятные погодные условия: Осень обычно дарит нам много солнечных дней, что идеально для установочных работ. Без промедлений: Отделочные работы можно провести сразу после установки окон. Качественные материалы: В этот период часто используются более прочные и долговечные материалы.

С учетом вышеперечисленного, осенний монтаж окон особенно рекомендуется для детских комнат и спален. С новыми термоизолированными окнами вы сможете наслаждаться видом снежного пейзажа, при этом оставаясь в уютной и теплой обстановке. Кроме того, правильно установленные окна сэкономят ваши деньги на отоплении, особенно если ваш дом оборудован автономной системой.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»