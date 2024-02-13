Mash: Прокуратура требует максимальный срок для Игоря Стрелкова по обвинению в экстремизме

Прокурор просит посадить Игоря Стрелкова на 4 года и 11 месяцев.

Игорь Стрелков (Гиркин), бывший министр обороны Донецкой Народной Республики, столкнулся с запросом прокуратуры на максимально возможный срок заключения в колонии. Согласно информации, опубликованной каналом Mash, прокуратура запросила для Стрелкова 4 года и 11 месяцев лишения свободы. Это предельный срок, предусмотренный законодательством по его уголовному делу, связанному с обвинением в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Игорь Стрелков был задержан и помещен в СИЗО в июле 2023 года. Его обвиняют в осуществлении действий экстремистского характера. Следует отметить, что в начале августа стало известно о засекречивании уголовного дела, что, как предполагается, связано с содержанием гостайны.