Что происходит » Новости России » Mash: Прокуратура требует максимальный срок для Игоря Стрелкова по обвинению в экстремизме

Mash: Прокуратура требует максимальный срок для Игоря Стрелкова по обвинению в экстремизме

18-01-2024, 17:32

Image 16+

Прокурор просит посадить Игоря Стрелкова на 4 года и 11 месяцев.

Игорь Стрелков (Гиркин), бывший министр обороны Донецкой Народной Республики, столкнулся с запросом прокуратуры на максимально возможный срок заключения в колонии. Согласно информации, опубликованной каналом Mash, прокуратура запросила для Стрелкова 4 года и 11 месяцев лишения свободы. Это предельный срок, предусмотренный законодательством по его уголовному делу, связанному с обвинением в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Игорь Стрелков был задержан и помещен в СИЗО в июле 2023 года. Его обвиняют в осуществлении действий экстремистского характера. Следует отметить, что в начале августа стало известно о засекречивании уголовного дела, что, как предполагается, связано с содержанием гостайны.


Автор текста: Юлия Родина
Информационное агентство «Что происходит»
Свидетельство ИА № ФС 77 - 80700 выдано 29.03.2021 Роскомнадзором

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Shot: Юлия Высоцкая ликвидирует свой кулинарный бизнес из-за убытков

18-01-2024, 18:16

Названы сроки приема заявок на IT-отсрочку от срочной службы

18-01-2024, 17:59

Таганский суд Москвы отклонил второй иск к Ивлеевой на ₽1 млрд из-за голой вечеринки

18-01-2024, 17:52

Россияне назвали сыновей Люцифером, Огнеславом и Ведагором

18-01-2024, 17:44

Глава Башкирии Хабиров оценил массовые беспорядки в Баймаке

18-01-2024, 17:38

Mash: Прокуратура требует максимальный срок для Игоря Стрелкова по обвинению в экстремизме

18-01-2024, 17:32

В Санкт-Петербурге мигрантам, ставшими градами РФ, вручили повестки в военкомат

18-01-2024, 17:17

Участники СВО и их семьи смогут получить помощь на Кубани благодаря новому центру фонда «Поколение»

18-01-2024, 16:39

Ветеринар назвала главные ошибки хозяев котов и собак

18-01-2024, 16:29

Минэкономразвития: Россияне чаще отдыхают в Дагестане, Адыгее и на Алтае

2-10-2023, 14:34

Российских туристов привлекает сельский отдых

1-10-2023, 11:49

На месте гибели Пригожина установлен памятник-камень

30-09-2023, 11:39

Трое россиян по пути на СВО РФ получили сроки за нападение на командира

30-09-2023, 11:39

Как сайты используют автоматизацию для дублирования статей

30-09-2023, 01:08

Выбор похоронного венка: смысл, традиции и цветовая символика

29-09-2023, 19:49

Когда лучше устанавливать пластиковые окна: осенью или ждать лета?

29-09-2023, 19:22

Кадыров перепутал российский автомобиль Aurus с американским танком Abrams на встрече с Путиным

28-09-2023, 15:29

Постпред Крыма Мурадов: ракетный удар ВСУ по штабу Черноморфлота в Севастополе — военный вызов для РФ

28-09-2023, 12:14

В «Туризм.РФ» и «Кавказ.РФ» рассказали о создании новых курортов в РФ

27-09-2023, 13:59

В Уфе турагент продала клиентам фейковые туры за рубеж на 20 млн рублей

26-09-2023, 21:04

Новости партнеров