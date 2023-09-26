Кадыров перепутал российский автомобиль Aurus с американским танком Abrams на встрече с Путиным

Сегодня, 15:29

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Кадыров перепутал российский автомобиль Aurus с американским танком Abrams на встрече с Путиным
Фото из открытых источников

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня встретился с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы, где обсуждалось несколько различных тем, случился конфуз. Как пишет «Главный региональный», лидер Республики перепутал названия семейства автомобилей представительского класса Aurus и американского тяжелого танка Abrams.

Рамзан Кадыров доложил Владимиру Путину обстановку на одном из направлений в зоне проведения СВО в Украине. Рассказывал и об уничтожении западной техники, которую на поле боя используют украинские военнослужащие. Однако в ходе разговора допустил ошибку в названии танка Abrams, перепутав его с российским автомобилем семейства Aurus.

«Каждый день уничтожаем технику. Никакие «аурусы», «абрамусы» как называют их танки, не страшны. Я считаю, что мы им делаем рекламу», — высказался Кадыров.

СМИ ранее сообщили, что первая партия тяжелых американских танков Abrams уже находится на территории Украины. Главный военный разведчик Украины Буданов считает, что данная бронетехника не будет принимать участие в боях на общих основаниях. Скорее всего, она будет задействована при проведении тщательно спланированных специальных операций.

Автор текста: Ольга Громова
Информационное агентство «Что происходит»

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