Таганский суд Москвы отклонил второй иск к Ивлеевой на ₽1 млрд из-за голой вечеринки

Суды отклоняют многомиллионные иски против Ивлеевой и МТС из-за скандальной голой вечеринки.

Таганский районный суд Москвы принял решение не принимать иск к блогеру Насте Ивлеевой и компании МТС на сумму в 1 миллиард рублей, предъявленный в связи с организацией так называемой «голой вечеринки». Эта информация была опубликована пресс-службой московских судов общей юрисдикции. Инициатором иска выступил продюсер Александр Иншаков, присоединивший к нему еще 22 человека. При этом причиной отказа в принятии иска стало отсутствие у Иншакова права представлять интересы других лиц.

Данное решение следует за аналогичным отказом, вынесенным Хамовническим судом Москвы в начале января 2024 года, который также отклонил иск Иншакова. Отказ был мотивирован тем, что Ивлеева проживает в другом субъекте Российской Федерации.

Интересный факт: Иски, поданные против публичных лиц и крупных компаний на крупные суммы, не редкость в мире. Они могут быть вызваны самыми разными причинами, от нарушения авторских прав до обвинений в причинении морального вреда. Решения по таким делам часто становятся предметом обсуждения в СМИ и общественности, подчеркивая важность юридической ответственности и защиты прав граждан.

Также стоит отметить, что 17 января 2024 года во Всеволожский суд Ленинградской области был подан еще один иск на сумму 1 миллиард рублей. Иск подала жительница Златоуста, которая утверждает, что скандальная вечеринка причинила ей моральные страдания.

Сама вечеринка проходила в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года под названием Almost Naked («Почти голый»). Фотографии участников, одетых в полуобнаженные или прозрачные костюмы, вызвали широкий общественный резонанс и реакцию Роскомнадзора.