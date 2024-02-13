Глава Башкирии Хабиров оценил массовые беспорядки в Баймаке

Ответственность за беспорядки в Баймаке: Позиция Главы Башкирии.

Глава Башкирии, Радий Хабиров, выступил с заявлением относительно недавних массовых беспорядков в Баймаке, признавая, что власти несут часть ответственности за произошедшее. Однако, как он подчеркнул в своем Telegram-канале, власти не допустят перевода ситуации в «плоскость экстремизма» и намерены раскрыть истинное лицо организаторов беспорядков.

Хабиров заявил, что в качестве главы республики он обязан защищать Башкортостан и его жителей от любых попыток нарушить межнациональное согласие, основываясь на принципах национальности, языка или веры. Он также напомнил о признании организации «Башкорт» экстремистской в 2020 году и о привлечении ее руководителей к ответственности.

В своем выступлении глава Башкирии коснулся темы лиц, находящихся за рубежом, которые призывают к отделению республики от России и к партизанской войне. Он упомянул конкретные примеры лиц, судимых за различные преступления, и их вклад в дестабилизацию обстановки.

Хабиров признал, что имеется определенная вина властей в недостаточной информированности граждан о сущности и целях некоторых лиц и групп. Он подчеркнул необходимость активного разъяснения жителям Башкирии о реальной ситуации и обещал продолжить эту работу.

По словам Хабирова, произошедшие в январе беспорядки в Баймаке стали предметом уголовного дела, и следственные органы активно занимаются его расследованием. Он также упомянул недавний приговор Фаилю Алчинову, осужденному за возбуждение ненависти по национальному признаку.

Интересный факт: Республика Башкортостан является одной из самых многонациональных регионов России, где представлены представители более 100 национальностей и этнических групп. Это делает вопрос межнационального согласия особенно актуальным и требующим внимательного подхода как со стороны властей, так и общественности.