Российских туристов привлекает сельский отдых

В сельской глубинке России, на берегах рек и озер, в лесах стали появляться хорошо оборудованные зоны отдыха. Сельский туризм, экотуризм и агротуризм становятся все более популярными у россиян. Граждане предпочитают домашнее питание из местных продуктов, природу, уединенные места и спокойный ритм жизни.

В мараловодческом хозяйстве «Сибирь» Алтайского края предлагают туристам ванны с экстрактом из вываренных рогов марала, а также обзорную конную экскурсию на ферму. Подобного рода туры доступны для массового туриста.

В прошлом году регион с туристическими целями посетили 17,3 млн человек. Достопримечательности Краснодарского края посмотрели около 1 млн туристов. В большинстве случаев туры приобретаются в дополнение к основной цели поездки, например, к деловой. Основной турпоток приходится на Кубань и республики Северного Кавказа. Наиболее популярными являются туры в Московскую, Свердловскую, Ярославскую и Псковскую области, Калмыкию, Удмуртию, Ставропольский и Алтайский края, а также путешествия в Хакасию. На эти регионы приходится 77% заказов на многодневные туры по сельским территориям.

Преимуществом сельского туризма является близость объектов. В тур выходного дня легко отправиться как с семьей, так и с одноклассниками. Хотя процесс зависит от времени года, объекты и их продукция доступны практически в любое время. Эксперты предсказывают, что популярность этого вида туризма будет расти. Их смелые прогнозы небезосновательны. Так, за последний год количество туристов в целом увеличилось в десять раз.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»