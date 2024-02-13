Участники СВО и их семьи смогут получить помощь на Кубани благодаря новому центру фонда «Поколение»

Благотворительный фонд «Поколение» объявил о запуске нового проекта на Кубани «Помощь семьям участников СВО «Поколение — Россия», направленного на оказание комплексной помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Инициатива заняла первое место в рамках грантового конкурса «Гранты Губернатора Кубани».

Участники данной программы любых возрастов смогут воспользоваться профессиональной помощью от специалистов и волонтеров фонда, получить гуманитарную поддержку и принять участие в различных мероприятиях, включая оздоровительные. Для того, чтобы принять участие, необходимо оставить заявку по указанному номеру телефона или электронной почте. Подать заявку можно в период с 1 февраля по 1 марта.

Хотя центр расположен в Краснодаре, планируются выезды в такие города, как Анапа, Кореновск, Новороссийск, Ейск, и хутор Молькино под Горячим Ключом.

«Наш проект направлен на предоставление комплексной поддержки близким родственникам участников СВО в формате центра, который объединяет специалистов и благополучателей на единой территории. Мы создаем площадку для взаимодействия, где участники проекта смогут почувствовать надежную руку помощи и поддержки в это трудное время», - поделилась директор фонда Ирина Буцкая.

Благотворительный фонд «Поколение» уже не первый год активно предоставляет поддержку семьям участников СВО, пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся. Основатель и попечитель фонда - депутат ЗакСа Краснодарского края Галина Головченко.