На месте гибели Пригожина установлен памятник-камень

Сегодня, 11:39

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На месте гибели Пригожина установлен памятник-камень
Фото из открытых источников

В Тверской области, на месте крушения частного самолета Embraer Legacy, в котором находились владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, основатель военной компании Дмитрий Уткин и ряд их соратников, появились памятный камень с табличкой и флаг «вагнеровцев». Возле флагштока возложены венки, оставлено несколько свечей, а также там есть фото Евгения Пригожина. 

Телеграм-каналы упомянули, что 1 октября будет 40 дней с момента авиакатастрофы.

Напомним, что борт Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, рухнул в Тверской области 23 августа. Все находившиеся на борту десять человек погибли. В день крушения самолета Росавиация опубликовала полетный лист, согласно которому среди пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. 

Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин был похоронен на Мытищинском мемориальном кладбище. Похороны Евгения Пригожина были проведены в закрытом формате на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Автор текста: Александр Зуев
Информационное агентство «Что происходит»

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