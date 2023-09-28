На месте гибели Пригожина установлен памятник-камень

В Тверской области, на месте крушения частного самолета Embraer Legacy, в котором находились владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, основатель военной компании Дмитрий Уткин и ряд их соратников, появились памятный камень с табличкой и флаг «вагнеровцев». Возле флагштока возложены венки, оставлено несколько свечей, а также там есть фото Евгения Пригожина.

Телеграм-каналы упомянули, что 1 октября будет 40 дней с момента авиакатастрофы.

Напомним, что борт Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, рухнул в Тверской области 23 августа. Все находившиеся на борту десять человек погибли. В день крушения самолета Росавиация опубликовала полетный лист, согласно которому среди пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин был похоронен на Мытищинском мемориальном кладбище. Похороны Евгения Пригожина были проведены в закрытом формате на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»