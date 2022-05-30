Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии

Сегодня, 17:38

0

Image 16+
Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии
Фото из открытых источников

Генерал-майора ВКС РФ Канамата Боташева похоронили в родном ауле Карачаево-Черкесской республики. Летчик-ас погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на территории Украины.

Мероприятие собрало несколько сотен человек. Родные и друзья офицера пришли проводить героя в последний путь. 

Кладбище расположено в одном из аулов, где Боташев родился и провел юность. По местным традициям на похоронах присутствуют только мужчины, женщины остались в родительском доме. 

Ранее траурный митинг прошел на центральной площади Карачаевска. На мероприятии помимо близких погибшего присутствовали его соотечественники, а также глава республики Рашид Темрезов и председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии имам Исмаил Хаджи Бердиев.

Накануне президент Владимир Путин присвоил Канамату Боташеву звание Героя России посмертно. Генерал-майор при исполнении воинского долга проявил героизм, мужество и отвагу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии

Сегодня, 17:38

В Роскомнадзоре подтвердили ограничение работы VPN-сервисов в РФ

Сегодня, 15:29

CМИ рассказали о трудностях, с которыми столкнулась российская оборонная промышленность из-за новых санкций

30-05-2022, 11:09

В Подмосковье мать сообщила в полицию об уклоняющемся от службы в армии сыне

29-05-2022, 15:49

Красная весна: В Саратовской области не хватает около 2 тысяч врачей

29-05-2022, 12:39

В спецоперации на Украине погиб 30-летний мастер спорта России по самбо из Канска

28-05-2022, 10:29

Минобороны РФ не смогло взыскать ущерб с завода в Перми за уничтожение гаубиц

27-05-2022, 09:14

В Atlantic заявили, что целая военная эпоха пошла ко дну вместе с крейсером «Москва»

26-05-2022, 13:59

Почему цены растут? Эксперты объясняют, что сейчас происходит с российской экономикой

25-05-2022, 22:39

Экономист Кричевский рассказал, что делать с пленными украинцами

25-05-2022, 10:34

Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайты еще четырех изданий

25-05-2022, 09:54

В Ингушетии состоялись похороны погибшего на Украине племянника замминистра обороны

23-05-2022, 15:24

Россия с космодрома Плесецк запустила «Союз» с военным спутником

19-05-2022, 11:59

Свердловский изготовитель полуфабрикатов сделал 429 кг чебуреков из 135 кг сырья

18-05-2022, 16:09

«Могут отлавливать даже на улице». Объявят ли в России мобилизацию?

18-05-2022, 14:39

Нижний Тагил вместо Петербурга признал Луганск городом-побратимом

17-05-2022, 16:24

Родственникам погибших на Украине военных в Липецкой области будут выплачивать по 10 тысяч рублей

17-05-2022, 14:24

Сатановский объяснил, почему Путин спокойно отреагировал на стремление Финляндии вступить в НАТО

16-05-2022, 18:24

NI выяснило, С-500 – это грозное оружие России против ракет из США или бумажный тигр

14-05-2022, 12:14

Белгородские власти опровергли информацию о вторжении ВСУ в приграничное село Середа

12-05-2022, 15:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Foreign Affairs заявило, что странам Запада стоит продвигать для РФ стамбульский Хасавюрт

Foreign Affairs заявило, что странам Запада стоит продвигать для РФ стамбульский Хасавюрт

Вчера, 13:44

0

О возможности принятия стамбульского варианта урегулирования конфликта между Россией и Украиной рассказал старший...

Подробнее
Столтенберг пообещал пересмотр в НАТО позиции по РФ и Китаю

Столтенберг пообещал пересмотр в НАТО позиции по РФ и Китаю

30-05-2022, 21:44

0

В Мадриде участники саммита военного блока НАТО планируют подвергнуть пересмотру нынешнюю позицию Североатлантического...

Подробнее
На детской площадке в Парголово крыса укусила юного жителя Петербурга

На детской площадке в Парголово крыса укусила юного жителя Петербурга

31-05-2022, 06:04

0

Десятилетний мальчик, решивший накормить крысу, стал жертвой нападения дикого грызуна. Крыса укусила ребёнка, который...

Подробнее
Генерал Картаполов рассказал о реакции России на вступление Финляндии в НАТО

Генерал Картаполов рассказал о реакции России на вступление Финляндии в НАТО

31-05-2022, 09:59

0

Генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал о том, чем опасно для России членство в НАТО Финляндии и Швеции. По его...

Подробнее
Финский строительный концерн YIT продал свой российский бизнес

Финский строительный концерн YIT продал свой российский бизнес

31-05-2022, 13:49

0

Финский строительный концерн YIT, который ранее объявил о нежелании и впредь присутствовать на российском рынке из-за...

Подробнее
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, решившего подзаработать на фальшивом угоне

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, решившего подзаработать на фальшивом угоне

31-05-2022, 19:24

0

Около полугода назад пятидесятилетний житель Ленинградской области договорился со знакомыми и создал видимость угона...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

США подтвердили передачу Украине комплексов РСЗО М-142 HIMARS

США подтвердили передачу Украине комплексов РСЗО М-142 HIMARS

31-05-2022, 12:34

0

США все же отправят Украине комплексы HIMARS, невзирая на то, что на днях американский президент Джозеф Байден заявил,...

Подробнее
Петербургский суд приговорил к двум годам колонии «шутника», закидавшего камнями чужой «Мерседес»

Петербургский суд приговорил к двум годам колонии «шутника», закидавшего камнями чужой «Мерседес»

31-05-2022, 18:39

0

Сам инцидент, лёгший в основу уголовного дела, произошёл примерно в половине девятого вечера двадцать четвёртого апреля...

Подробнее
На Украине погиб замкомандира батальона спецполка имени Ахмата Кадырова Заур Димаев

На Украине погиб замкомандира батальона спецполка имени Ахмата Кадырова Заур Димаев

Вчера, 11:39

0

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают осуществлять специальную военную операцию на территории Украины. В...

Подробнее
Динамическая защита «Реликт» ВС РФ способна останавливать снаряды, движущиеся с гиперзвуковой скоростью

Динамическая защита «Реликт» ВС РФ способна останавливать снаряды, движущиеся с гиперзвуковой скоростью

Вчера, 10:29

0

Самая новая динамическая защита Российской Федерации «Реликт», созданная для эффективного предохранения танков Т-72Б,...

Подробнее