Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии

Генерал-майора ВКС РФ Канамата Боташева похоронили в родном ауле Карачаево-Черкесской республики. Летчик-ас погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на территории Украины.

Мероприятие собрало несколько сотен человек. Родные и друзья офицера пришли проводить героя в последний путь.

Кладбище расположено в одном из аулов, где Боташев родился и провел юность. По местным традициям на похоронах присутствуют только мужчины, женщины остались в родительском доме.

Ранее траурный митинг прошел на центральной площади Карачаевска. На мероприятии помимо близких погибшего присутствовали его соотечественники, а также глава республики Рашид Темрезов и председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии имам Исмаил Хаджи Бердиев.

Накануне президент Владимир Путин присвоил Канамату Боташеву звание Героя России посмертно. Генерал-майор при исполнении воинского долга проявил героизм, мужество и отвагу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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