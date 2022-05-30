Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии

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Генерал-майора ВКС РФ Канамата Боташева похоронили в родном ауле Карачаево-Черкесской республики. Летчик-ас погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на территории Украины.
Мероприятие собрало несколько сотен человек. Родные и друзья офицера пришли проводить героя в последний путь.
Кладбище расположено в одном из аулов, где Боташев родился и провел юность. По местным традициям на похоронах присутствуют только мужчины, женщины остались в родительском доме.
Ранее траурный митинг прошел на центральной площади Карачаевска. На мероприятии помимо близких погибшего присутствовали его соотечественники, а также глава республики Рашид Темрезов и председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкессии имам Исмаил Хаджи Бердиев.
Накануне президент Владимир Путин присвоил Канамату Боташеву звание Героя России посмертно. Генерал-майор при исполнении воинского долга проявил героизм, мужество и отвагу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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