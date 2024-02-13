Россияне назвали сыновей Люцифером, Огнеславом и Ведагором

В Росси родился Люцифер

В 2023 году жители Краснодарского края проявили креативность в выборе имен для своих новорожденных мальчиков. Согласно информации от ЗАГСа региона, опубликованной на сайте 93.RU, среди самых необычных имен были Азо, Алтай, Антонио, Бажен, Бажидар, Бег, Бриллиант, Ведагор, Вельмир-Тарас, Волемир, Данат, Данте, Дэвамир, Евсевий, Евфимий, Золотой, Изумруд, Капитон, Киллиан, Кристоф, Лукиллиан, Лучезар, Македон, Мечислав, Нил, Огнеслав, Один, Родомир, Родослав, Светогор, Север, Червоня, Ярополк. Один из новорожденных получил имя Люцифер, хотя причины, по которым родители выбрали именно это имя, остаются неизвестными.

В предыдущем году также были зарегистрированы необычные имена для мальчиков, включая Краснодар, а среди женских имен - Ерина, Алелия, Мерседес, Кассиопея, Золотая и Иоланта. Пока нет данных о необычных именах, выбранных для девочек в 2023 году.

Интересный факт: Тенденция выбирать необычные и оригинальные имена для новорожденных набирает популярность во многих странах. Это отражение стремления родителей подчеркнуть уникальность своего ребенка и выделить его среди сверстников. В некоторых странах существуют законы, регулирующие выбор имен для детей, в то время как в других подход более свободный.