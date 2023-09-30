Минэкономразвития: Россияне чаще отдыхают в Дагестане, Адыгее и на Алтае

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что с мая по август количество туристических поездок увеличилось почти на 16%, что на 5 миллионов больше, чем в минувшем году. Как выяснилось, россияне чаще выбирают для путешествий Дагестан, Адыгею и Алтай. Всего за минувшее лето российские туристы совершили 33 миллиона путешествий.

В начале лета эксперты прогнозировали, что нынешний туристический сезон станет непростым. Но в прошлом месяце стало понятно, что Балтика, Японское море во Владивостоке и Черное стали одной температуры.

Самыми востребованными маршрутами стали Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан. Также туристы бронировали места за полгода в санатории Кавминвод, Алтая и Сочи. Благодаря доступным авиабилетам и новым рейсам стал популярным и Приморский край.

По мнению экспертов национального туроператора «Алеан», увеличился рост спроса на отдых на Балтийском побережье на 25%. В сезон нынешнего года около 30% туристов провели свой отпуск не в отелях, а в кемпингах, глэмпингах, гостевых домах, куда они отправились на своих авто. Однако железная дорога и перелеты преобладают.

Автор текста: Александр Зуев

Информационное агентство «Что происходит»