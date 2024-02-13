Shot: Юлия Высоцкая ликвидирует свой кулинарный бизнес из-за убытков

Юлия Высоцкая закрывает «Кулинарную Студию»: Бизнес уходит в убыток.

Известная телеведущая и актриса Юлия Высоцкая приняла решение о закрытии своего предприятия «Кулинарная студия«. По информации, предоставленной изданием Life и ссылаясь на Shot, за последние четыре года компания накопила убытки на сумму почти 5 миллионов рублей. С 2019 по 2022 год общая сумма убытков составила 4 миллиона 718 тысяч рублей. Хотя в 2023 году компания зафиксировала доходы более 13 миллионов рублей, эти средства были классифицированы как »прочие доходы».

«Кулинарная студия» Высоцкой занималась поставкой еды в различные заведения и сферой общественного питания. Помимо этого, Высоцкая является совладелицей еще 13 компаний.

В июне текущего года было отмечено, что Высоцкая вернулась к съемкам своего кулинарного шоу, несмотря на критику со стороны российских зрителей. Она даже использовала саркастические хэштеги, такие как «аэтавсеготовит» и «угомнитесьюля», в ответ на вирусные видеофрагменты из ее шоу «Едим дома». Эти фрагменты, показывающие неудачи на кухне, включая расплывшиеся сырники и сгоревшие шашлыки, стали популярными в интернете.

Интересный факт: Шоу «Едим дома» Юлии Высоцкой, выходящее на телеканале НТВ с 2003 года, стало одним из самых долгоживущих и популярных кулинарных шоу в России. Программа не только популяризировала домашнюю кулинарию, но и сделала Высоцкую одним из самых узнаваемых лиц в кулинарном мире страны.