Стало известно, как iPhone с iOS 14 сообщает владельцу о слежке

Эксперты информационной безопасности компании Apple рассказали, как и для чего в новых устройствах с iOS 14 будет введена функция индикатора прослушивания. По словам разработчиков, такая программа внедрена для своевременного информирования владельца смартфона о слежке извне, информирует «ПРАЙМ».
Директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов прокомментировал, что компания Apple хочет обеспечить своих пользователей чувством защищенности и безопасности.
Он объяснил, что при краже данных на смартфоне с iOS 14 в правом верхнем углу экрана загорится оранжевая точка, которая таким образом покажет, что происходит внедрение извне.
Он добавил, что защититься от незаконной кражи личных данных также можно, внимательно читая те разрешения, которые запрашивает каждое конкретное приложение перед установкой. Также Мясоедов объяснил, что в настройках смартфона можно самостоятельно поставить запрет приложениям на подозрительные операции.
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