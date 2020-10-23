Стало известно, как iPhone с iOS 14 сообщает владельцу о слежке

Сегодня, 14:53

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Стало известно, как iPhone с iOS 14 сообщает владельцу о слежке

Эксперты информационной безопасности компании Apple рассказали, как и для чего в новых устройствах с iOS 14 будет введена функция индикатора прослушивания. По словам разработчиков, такая программа внедрена для своевременного информирования владельца смартфона о слежке извне, информирует «ПРАЙМ».

Директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов прокомментировал, что компания Apple хочет обеспечить своих пользователей чувством защищенности и безопасности.

«Каждая компания-производитель, безусловно, собирает часть данных о владельце устройства, но как правило, они не критичны: местоположение, информация о действиях с аппаратом. Совсем другое дело – разные приложения: они могут собирать любые сведения о владельце устройства, включая самые конфиденциальные данные. Поэтому в новой прошивке IOS 14 компания Apple использовала умный маркетинговый ход — внедрила специальные индикаторы, которые могут тут же указать владельцу, если за ним проводится слежка», - рассказал эксперт.

Он объяснил, что при краже данных на смартфоне с iOS 14 в правом верхнем углу экрана загорится оранжевая точка, которая таким образом покажет, что происходит внедрение извне.

«Чаще всего кража информации осуществляется с камеры смартфона или микрофона — активность этих приложений также можно отследить в центре управления своего iPhone», - подчеркнул Мясоедов.

Он добавил, что защититься от незаконной кражи личных данных также можно, внимательно читая те разрешения, которые запрашивает каждое конкретное приложение перед установкой. Также Мясоедов объяснил, что в настройках смартфона можно самостоятельно поставить запрет приложениям на подозрительные операции.

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