Компания Apple приостановила производство новых iPhone

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В интернете все чаще появляются публикации о том, что популярная компания Apple в настоящий момент времени испытывает острую нехватку комплектующих изделий для того, чтобы осуществлять полноценную сборку своего флагманского смартфона iPhone 13, пишет iXBT.
«Социальная сеть Китая Weibo сегодня представляет активную полемику пользователей о том, что изготовление новых аппаратов iPhone 13 сильно задерживается. Ряд технических специалистов данной отрасли сообщили, что выпуск новой серии смартфонов чрезвычайно замедляется. Сбой главным образом произошел ввиду недостаточных поставок деталей и острой нехватки комплектующих», — пишут в СМИ.
Компетентные эксперты рассказали, что поставщики, с которыми заключены контракты на комплектующие, узлы и детали, просто не в состоянии угнаться за астрономическими темпами производства смартфонов. Сейчас уже дошло до того, что рабочих фабрики Foxconn в Чжэнчжоу, где производятся новые iPhone, отправили в отпуска. При этом администрация компании объявила, что регулярно набирает по десять тысяч новых сотрудников каждый день для ускорения производства.
К концу сентября фабрика хотела набрать 200 тысяч рабочих. Для того, чтобы уложиться в производственные сроки, и активнее набирать людей, Foxconn предоставляет щедрые бонусы в дополнение к заработной плате. Максимальный бонус составляет почти 2 тысячи долларов, передает портал «pepelac».
Ранее СМИ писали, что владельцы нового iPhone 13 рассказали о его минусах. Пользователи жалуются на слабый сигнал сотовой связи и многочисленные царапины на корпусе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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