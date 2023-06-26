Эксперт не рекомендует вводить логины и пароли при использовании VPN

Сегодня, 11:19

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Эксперт не рекомендует вводить логины и пароли при использовании VPN
Фото из открытых источников

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин рассказал, что использование VPN-сервисов увеличивает риск утечки данных. Эксперт отмечает, что VPN-сети не обеспечивают конфиденциальность или анонимность. То есть, информацию пользователя могут получить третьи лица.

VPN работает по следующему принципу: пользователь подключается к серверу не напрямую, а через посредников. Скорость соединения уменьшается, но есть возможность безопасного подключения к удаленному рабочему месту и обхода блокировок интернет-ресурсов. Эксперт рекомендует не вводить логины и пароли, а также данные банковских карт с включенным VPN.

Фомин также обратил внимание на то, что платные сервисы используют более быстрые серверы и, следовательно, имеют более высокое качество VPN-соединений. Владелец платного VPN-сервиса имеет больше шансов на более надежную систему защиты конфиденциальности по сравнению с бесплатными приложениями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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Эксперт не рекомендует вводить логины и пароли при использовании VPN

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