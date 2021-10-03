Microsoft собирается наказывать установивших Windows 11 на неподдерживаемый компьютер

Американская корпорация Microsoft намерена предупреждать пользователей ОС Windows 11, которые установили ее на компьютер, не отвечающий системным требованиям. Об этом пишет издание The Verge.

Отмечается, что в последнюю сборку Windows 11 Release Preview (22000.588) специалисты корпорации включили специальный водяной знак. Он появляется на обоях рабочего стола, и, что примечательно, скрыть его или убрать нельзя. Он говорит о том, что операционная система стоит на ПК, который ее не поддерживает, даже если ОС куплена легально.

Высокие требования для новой Windows 11 лишил миллионы владельцев компьютеров возможности обновиться до нее. Позже умельцы путем экспериментов выяснили, что новая ОС устанавливается даже на компьютеры, которые не отвечают требованиям.

Но теперь стало понятным, что Microsoft не намерена мириться с этим. В ближайших сборках появится водяной знак, который будет гласить: «Системные требования не выполнены. Перейдите в настройки, чтобы узнать больше».

Напомним, что ранее к таким мерам корпорация прибегала только в отношении пользователей, которые использовали пиратские ОС Windows.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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