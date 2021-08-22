Программист Вакулин предупредил жителей РФ об опасности скачивания пиратских фильмов

Программист Сергей Вакулин предупредил любителей скачивания пиратских фильмов из Сети о том, что они запросто могут получить от злоумышленников скрытый «сюрприз». Сергей сообщил, что в папке с пиратским фильмом может находиться дополнительный скрытый файл. Если вы сами не можете менять настройки операционной системы и не удалите вовремя полученный подарок, то файл будет скрыто находиться на компьютере.

Что конкретно будет содержаться в полученном вместе с пиратской копией фильма скрытом файле, с уверенностью сказать невозможно. Как вариант там может быть программа для дистанционного управления устройством. При ее запуске вы можете утратить контроль над собственной операционной системой, отметил программист. Таким образом, при помощи этой программы мошенники могут заполучить персональные данные и сохраненные в браузерах пароли.

Чтобы не нарваться на подобный вредоносный сюрприз, Вакулин настоятельно рекомендует установить антивирусную программу и ничего не загружать на компьютер с подозрительных сайтов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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