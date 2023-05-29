Эксперт Бурхайло: Старый Wi-Fi-роутер позволит расширить возможности нового

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Эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло дал ценный совет по использованию Wi-Fi-роутера. По его мнению, не следует спешить избавляться от старого после приобретения нового устройства. Эксперт отмечает, что дополнительный маршрутизатор может быть использован для улучшения работы домашней сети. Он позволит усилить Wi-Fi-сигнал или подключить больше устройств к основному маршрутизатору.
Старый роутер можно использовать в качестве репитера или коммутатора. Для расширения домашней сети старое устройство подключается к новому проводом и транслирует Wi-Fi-сигнал. Для этого из LAN-порта основного маршрутизатора кабель должен подходить в WAN-порт отслужившего свой век аппарата, рассказал эксперт.
Однако не все маршрутизаторы поддерживают функцию ретранслятора. Чтобы выяснить, можно ли использовать то или иное устройство в качестве усилителя сигнала, необходимо изучить его характеристики. Эксперт утверждает, что вся информация на эту тему доступна в Интернете.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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