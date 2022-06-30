Какой смартфон стоит приобрести в 2023 году

Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов этого года по соотношению цены и качества. Специалисты рекомендуют тем, кто решил обзавестись новым гаджетом, обратить внимание на модель Samsung Galaxy S23 Ultra с камерой самого высокого разрешения. Эта модель оснащена 6,8-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем LTPO и чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Версия флагманского смартфона 12/256 ГБ, которая была завезена на российский рынок, стоит около 110 000 рублей.

Эксперты также советуют россиянам еще одну южнокорейскую модель — Samsung Galaxy S23, которая получила компактный дисплей — 6,1-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран с разрешением 1080х2340 и частотой обновления 120 Гц, а также все тот же Snapdragon 8 Gen 2. В России этот гаджет можно купить за 72 000 рублей, если речь идет о версии на 128 ГБ. Вариант устройства на 256 ГБ будет стоить 80 000 рублей.

В ТОП-3 также попал американский смартфон iPhone 14 Pro. Он, как и iPhone 14 Pro Max, считается одним из самых продвинутых телефонов компании Apple. Флагман оснащен 6,1-дюймовым LTPO Super Retina XDR OLED-экраном с разрешением 1179х2556 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Приобрести iPhone 14 Pro на 128 ГБ можно за 110 000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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