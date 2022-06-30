Какой смартфон стоит приобрести в 2023 году

Сегодня, 13:14

0

Image 16+
Какой смартфон стоит приобрести в 2023 году
Фото из открытых источников

Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов этого года по соотношению цены и качества. Специалисты рекомендуют тем, кто решил обзавестись новым гаджетом, обратить внимание на модель Samsung Galaxy S23 Ultra с камерой самого высокого разрешения. Эта модель оснащена 6,8-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем LTPO и чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen2.  Версия флагманского смартфона 12/256 ГБ, которая была завезена на российский рынок, стоит около 110 000 рублей. 

Эксперты также советуют россиянам еще одну южнокорейскую модель — Samsung Galaxy S23, которая получила компактный дисплей — 6,1-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран с разрешением 1080х2340 и частотой обновления 120 Гц, а также все тот же Snapdragon 8 Gen 2. В России этот гаджет можно купить за 72 000 рублей, если речь идет о версии на 128 ГБ. Вариант устройства на 256 ГБ будет стоить 80 000 рублей. 

В ТОП-3 также попал американский смартфон iPhone 14 Pro. Он, как и iPhone 14 Pro Max, считается одним из самых продвинутых телефонов компании Apple. Флагман оснащен 6,1-дюймовым LTPO Super Retina XDR OLED-экраном с разрешением 1179х2556 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Приобрести iPhone 14 Pro на 128 ГБ можно за 110 000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Какой смартфон стоит приобрести в 2023 году

Сегодня, 13:14

Каждый четвертый россиянин считает невозможным сменить компьютер из-за высоких цен

30-06-2022, 15:39

Рассекречена информация о новом недорогом смартфоне Xiaomi

10-06-2022, 17:49

Microsoft собирается наказывать установивших Windows 11 на неподдерживаемый компьютер

22-03-2022, 16:14

Компания Apple приостановила производство новых iPhone

3-10-2021, 16:34

Программист Вакулин предупредил жителей РФ об опасности скачивания пиратских фильмов

2-10-2021, 16:09

Жители РФ смогут через приложение удалить свои интернет-подписки

22-08-2021, 07:44

В Сети появились чертежи iPhone 13 Pro с точными размерами и уменьшеной челкой

9-06-2021, 18:24

Эксперт Пятунин назвал способы продлить срок службы аккумулятора смартфона

9-06-2021, 15:54

Новые смартфоны Apple серии iPhone 13 получат аккумуляторы большой емкости

2-06-2021, 16:29

Google анонсировал ОС Android 12 и обновления сервисов

19-05-2021, 11:19

Эксперты назвали опасную функцию Android, от которой стоит срочно отказаться

18-05-2021, 07:39

Производителя телевизоров из КНР обвинили в слежке за пользователями

9-05-2021, 09:09

Умные часы Apple Watch Series 7 получат функцию мониторинга уровня сахара в крови

3-05-2021, 15:18

Компания Microsoft завершила разработку очередной версии Windows 10

30-04-2021, 16:08

Китайского производителя умных телевизоров Skyworth обвинили в шпионаже за пользователями

29-04-2021, 08:13

Несколько простых правил помогут защитить смартфон от кражи данных при ремонте

28-04-2021, 10:43

Эксперты предупредили россиян об опасных функциях смартфона, которые можно отключить

27-04-2021, 10:44

Граждан в России предостерегли от использования фена для просушки смартфонов

24-04-2021, 14:49

Компания Samsung превратит старые смартфоны в устройства интернета вещей

22-04-2021, 07:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Сиамские сестры-близнецы Кармен и Лупита признались, что у одной из них есть парень

Сиамские сестры-близнецы Кармен и Лупита признались, что у одной из них есть парень

28-04-2023, 09:59

0

Об интимной жизни рассказали 22-летние сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде, проживающие в штате Коннектикут. В...

Подробнее
Более 80% участников опроса считают Евгения Пригожина лицом российской спецоперации на Украине

Более 80% участников опроса считают Евгения Пригожина лицом российской спецоперации на Украине

27-04-2023, 20:05

0

Большинство участников опроса назвали основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина лицом СВО. Среди вариантов ответов...

Подробнее
РИА «Новости»: Ученые смогут продлевать жизнь человеку при помощи целебного холода

РИА «Новости»: Ученые смогут продлевать жизнь человеку при помощи целебного холода

28-04-2023, 13:09

0

Ученые изыскали еще один способ, который поможет продлить жизнь человека. Как показали опыты биологов Кельнского...

Подробнее
Рожин заявил, что в атаке на Севастополь участвовало не менее десяти беспилотников

Рожин заявил, что в атаке на Севастополь участвовало не менее десяти беспилотников

Вчера, 12:14

0

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что в атаке на нефтебазу в Севастополе принимали участие два...

Подробнее
Человеческое тело может светиться: интересные факты о теле

Человеческое тело может светиться: интересные факты о теле

Вчера, 12:49

0

Факты о человеческом теле часто кажутся невероятными. Известно, что в теле человека содержится около 100 триллионов...

Подробнее
Стали известны причины, по которым блогеры не платят налоги на сотни миллионов

Стали известны причины, по которым блогеры не платят налоги на сотни миллионов

27-04-2023, 20:54

0

Последние громкие истории с блогерами, заподозренными в уклонении от уплаты налогов на огромные суммы, вывели эту сферу...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Гурьев сообщил о производстве удобрений

Гурьев сообщил о производстве удобрений

27-04-2023, 19:54

0

Руководитель российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев сделал заявление о ситуации с объемами...

Подробнее
Сообщается о снижении темпов роста экономики США

Сообщается о снижении темпов роста экономики США

28-04-2023, 11:59

0

Издание «The New York Times» сообщает о ситуации в экономической сфере США. Журналисты опубликовали сведения, согласно...

Подробнее
Семья россиян потратила 700 тысяч рублей на тур по Мексике и не попала в страну

Семья россиян потратила 700 тысяч рублей на тур по Мексике и не попала в страну

28-04-2023, 09:24

0

Российскую семью депортировали из Мексики, не объяснив даже причин. Об этом рассказывает «Тинькофф Журнал», отмечая,...

Подробнее
Кинокритик сравнил меры поддержки киноиндустрии в России и во Франции

Кинокритик сравнил меры поддержки киноиндустрии в России и во Франции

28-04-2023, 22:24

0

Кинокритик Давид Шнейдеров поделился своим наблюдением об одной интересной ограничительной мере в кинотеатрах Франции....

Подробнее