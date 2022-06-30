Какой смартфон стоит приобрести в 2023 году

Сиамские сестры-близнецы Кармен и Лупита признались, что у одной из них есть парень
Об интимной жизни рассказали 22-летние сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде, проживающие в штате Коннектикут. В...Подробнее
Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов этого года по соотношению цены и качества. Специалисты рекомендуют тем, кто решил обзавестись новым гаджетом, обратить внимание на модель Samsung Galaxy S23 Ultra с камерой самого высокого разрешения. Эта модель оснащена 6,8-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем LTPO и чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Версия флагманского смартфона 12/256 ГБ, которая была завезена на российский рынок, стоит около 110 000 рублей.
Эксперты также советуют россиянам еще одну южнокорейскую модель — Samsung Galaxy S23, которая получила компактный дисплей — 6,1-дюймовый Dynamic AMOLED 2X экран с разрешением 1080х2340 и частотой обновления 120 Гц, а также все тот же Snapdragon 8 Gen 2. В России этот гаджет можно купить за 72 000 рублей, если речь идет о версии на 128 ГБ. Вариант устройства на 256 ГБ будет стоить 80 000 рублей.
В ТОП-3 также попал американский смартфон iPhone 14 Pro. Он, как и iPhone 14 Pro Max, считается одним из самых продвинутых телефонов компании Apple. Флагман оснащен 6,1-дюймовым LTPO Super Retina XDR OLED-экраном с разрешением 1179х2556 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Приобрести iPhone 14 Pro на 128 ГБ можно за 110 000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Об интимной жизни рассказали 22-летние сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде, проживающие в штате Коннектикут. В...Подробнее
Большинство участников опроса назвали основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина лицом СВО. Среди вариантов ответов...Подробнее
Ученые изыскали еще один способ, который поможет продлить жизнь человека. Как показали опыты биологов Кельнского...Подробнее
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что в атаке на нефтебазу в Севастополе принимали участие два...Подробнее
Факты о человеческом теле часто кажутся невероятными. Известно, что в теле человека содержится около 100 триллионов...Подробнее
Последние громкие истории с блогерами, заподозренными в уклонении от уплаты налогов на огромные суммы, вывели эту сферу...Подробнее
Руководитель российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев сделал заявление о ситуации с объемами...Подробнее
Издание «The New York Times» сообщает о ситуации в экономической сфере США. Журналисты опубликовали сведения, согласно...Подробнее
Российскую семью депортировали из Мексики, не объяснив даже причин. Об этом рассказывает «Тинькофф Журнал», отмечая,...Подробнее
Кинокритик Давид Шнейдеров поделился своим наблюдением об одной интересной ограничительной мере в кинотеатрах Франции....Подробнее
Комментировать