Жители РФ смогут через приложение удалить свои интернет-подписки

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Интернет-подписки можно будет удалять через приложение для смартфонов.
Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Платные подписки на фильмы, музыку и другие сервисы будут отражены в одном месте. Это будет доступно для пользователей Системы быстрых платежей (СБП — структура Национальной системы платежных карт).
«Сервис «подписка» в СБП для граждан дает возможность управлять «привязками» карт в мобильном приложении своего банка и при необходимости отключить ранее данное разрешение на автоматический платеж за, например, музыку, кино, новости и т. п.», — рассказали в Банке России.
Сервис «Подписка» уже тестируют некоторые российские банки. Планируется, что уже в следующем году к нему подключатся и другие банки. Эксперты говорят о том, что это существенно облегчит жизнь многим пользователям, поскольку появится возможность убрать из подписки те сервисы, которые уже не интересны.
Отметим, международная платежная система VISA уже сообщила, что начала тестировать функцию удаления данных банковских карт пользователей из интернета.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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