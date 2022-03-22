Рассекречена информация о новом недорогом смартфоне Xiaomi

Самонкин заявил о возвращении Петербурга в «лихие 90-е» на фоне назначения Полякова на пост вице-губернатора
Новоиспеченный «транспортный» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков не достоин данного поста. Так считает...Подробнее
Китайская компания Xiaomi готовит к выходу очередного представителя смартфонов линейного ряда Redmi Note. Знаменитый инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые детали о прототипе гаджета модели двенадцатого поколения.
Инсайдеру удалось прознать, что Redmi Note 12 будет оснащаться AMOLED-дисплеем со врезанной в него селфи-камерой. Экран будет обновляться на высокой частоте.
Устройство обзаведется трехкамерным модулем. Главная камера будет идти с разрешением в 50 Мп. Впрочем, по мнению инсайдера, это еще не говорит о том, что по фотовозможностям Redmi Note 12 будет превосходить предшественника.
Презентовать новое поколение смартфонов в Китае собираются уже нынешним летом. И хотя стоимость нового гаджета неизвестна, предполагается, что он обойдется дешевле актуальной на данный момент модели. Сейчас Redmi Note 11 в РФ можно приобрести по цене от 23 тысяч рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новоиспеченный «транспортный» вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков не достоин данного поста. Так считает...Подробнее
С конца февраля в Польше осели 3,5 млн беженцев Украины. На сегодняшний день их осталось менее 2 млн. Польша не в...Подробнее
В Екатеринбурге у 15-летнего подростка во рту взорвалась электронная сигарета. Парень получил серьезные увечья,...Подробнее
Уже на следующей неделе Смольный может доверить структуре «Газпрома» «Трансгаз Санкт-Петербург» создание туристического...Подробнее
Фонд «Общественное мнение» в ходе очередного опроса поинтересовался у граждан России, как они оценивают свое...Подробнее
Молодые жители Москвы решили реализовать свою мечту побывать в Северной столице не самым безопасным способом. Сочтя,...Подробнее
В мире продолжают отказываться от российских товаров, в том числе и от телевизионного контента. Так, к примеру, в...Подробнее
Депутат Сейма Литвы Матас Малдейкис на своей странице в социальной сети Twitter разместил публикацию-ответ на...Подробнее
Рассмотрев апелляцию на постановление Смольнинского райсуда, прекратившего уголовное преследование руководителя...Подробнее
В результате проведения поисковых работ в рамках проекта «Земля героев» на территории Ленинградской области были...Подробнее
Комментировать