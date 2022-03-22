Рассекречена информация о новом недорогом смартфоне Xiaomi

Сегодня, 17:49

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Рассекречена информация о новом недорогом смартфоне Xiaomi
Фото из открытых источников

Китайская компания Xiaomi готовит к выходу очередного представителя смартфонов линейного ряда Redmi Note. Знаменитый инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые детали о прототипе гаджета модели двенадцатого поколения.

Инсайдеру удалось прознать, что Redmi Note 12 будет оснащаться AMOLED-дисплеем со врезанной в него селфи-камерой. Экран будет обновляться на высокой частоте.

Устройство обзаведется трехкамерным модулем. Главная камера будет идти с разрешением в 50 Мп. Впрочем, по мнению инсайдера, это еще не говорит о том, что по фотовозможностям Redmi Note 12 будет превосходить предшественника.

Презентовать новое поколение смартфонов в Китае собираются уже нынешним летом. И хотя стоимость нового гаджета неизвестна, предполагается, что он обойдется дешевле актуальной на данный момент модели. Сейчас Redmi Note 11 в РФ можно приобрести по цене от 23 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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