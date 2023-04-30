В России нашли новый способ защиты данных, который делает хакерские атаки бессмысленными

Исследователи Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали алгоритм шифрования, который делает усилия хакеров бессмысленными. Речь идет об использовании квантовой телепортации для защиты каналов связи и усложнения перехвата данных.

Квантовая криптография — это наука о шифровании и передаче сообщений посредством объектов квантовой механики — электронов в токе или фотонов в оптоволокне. Ученые предложили способ повышения защищенности распространенного протокола ВВ84, генерирующего секретный ключ для шифровки данных. Им удалось создать модуль, который может быть интегрирован в криптографические системы для работы в качестве шифровального устройства и дальнейшего повышения криптографической стойкости сообщений.

Подключив этот модуль к существующим квантовым протоколам, можно повысить уровень информационной безопасности, не нарушая баланс между временем генерации шифра и уровнем безопасности. В будущем исследователи планируют изучать фотонную квантовую память и применять этот эффект для создания еще более высокого уровня защиты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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