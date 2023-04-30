В России нашли новый способ защиты данных, который делает хакерские атаки бессмысленными

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Исследователи Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали алгоритм шифрования, который делает усилия хакеров бессмысленными. Речь идет об использовании квантовой телепортации для защиты каналов связи и усложнения перехвата данных.
Квантовая криптография — это наука о шифровании и передаче сообщений посредством объектов квантовой механики — электронов в токе или фотонов в оптоволокне. Ученые предложили способ повышения защищенности распространенного протокола ВВ84, генерирующего секретный ключ для шифровки данных. Им удалось создать модуль, который может быть интегрирован в криптографические системы для работы в качестве шифровального устройства и дальнейшего повышения криптографической стойкости сообщений.
Подключив этот модуль к существующим квантовым протоколам, можно повысить уровень информационной безопасности, не нарушая баланс между временем генерации шифра и уровнем безопасности. В будущем исследователи планируют изучать фотонную квантовую память и применять этот эффект для создания еще более высокого уровня защиты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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